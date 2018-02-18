Курск, 18 февраля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. На Курской атомной электростанции произошло автоматическое отключение одного из энергоблоков после возгорания на трансформаторе. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

RIA Novosti archive Курская АЭС

Сообщается, что в 6:35 по московскому времени на Курской АЭС автоматическая система защиты отключила энергоблок №4 мощностью в 1000 МВт. Причиной отключения стало небольшое возгорание на трансформаторе собственных нужд.

Курская АЭС временно снизила рабочую мощность на 1000 МВт. Никаких последствий для потребителей не было.

Никаких серьезных последствий данный инцидент за собою не повлек. Возгорание было быстро ликвидировано. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Первый энергоблок Курской АЭС был пущен в 1977 году, четвертый — в 1986. Планировалось, что на Курской АЭС будут запущены ещё два энергоблока, но после развала СССР от этого было решено отказаться.

Сейчас идет строительство Курской АЭС-2, после завершения которой энергоблоки Курской АЭС будут выведены из эксплуатации.