Санкт-Петербург, 18 февраля, 2018, 09:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге экскаватор, убиравший снег с улиц, потушил горящий автомобиль. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает телеканал «78».

Источник: скриншот с сайта youtube, Канал обо всем Пожаротушение

Сообщается, что легковой автомобиль «Волга» в районе площади Конституции выехал на полосу встречного движения и врезался в столб освещения. После столкновения автомобиль загорелся.

На помощь водителю горящей машины поспешили рабочие, которые убирали снег с улицы. Один из рабочих на экскаваторе набрал в ковш снега и опрокинул его на горящий капот автомобиля. Пожар был быстро потушен.

В результате инцидента никто не пострадал.