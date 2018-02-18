Дамаск, 18 февраля, 2018, 09:31 — ИА Регнум. В результате боестолкновения подразделений «Сирийских демократических сил» (SDF), основу которых составляют курдские отряды, с частями турецкой армии в районе сирийского населенного пункта Африн были убиты 13 турецких солдат. Об этом накануне, 17 февраля, сообщает медиацентр SDF.

MoserB Турецкие солдаты

«В районе Раджу… наши специальные подразделения атаковали отряды захватчиков в районе деревень Кода и Балилка. Наши силы смогли неожиданным ударом в районе Кода убить семь турецких солдат в дополнение к многим раненым. В результате сражений в деревне Балилка погибли шесть турецких солдат», — сказано в сообщении медиацентра SDF.

Речь идёт о боестолкновениях в течение последних 24 часов.

Также сообщается, что в районе деревни Дева в перестрелке были уничтожены два протурецких боевика-исламиста. Боестолкновения продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января турецкая армия начала военную операцию «Оливковая ветвь», направленную против курдских сил на севере Сирии. Основные боевые действия развернулись в районе населенного пункта Африн на северо-западе Сирии.

Турецкие официальные лица заявляют, что операция проводится «в рамках международного права» с соблюдением территориальной целостности Сирии. Сирийские власти квалифицировали действия турецкой армии как агрессию и нарушение суверенитета Сирии.