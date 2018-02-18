Вашингтон, 18 февраля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) проигнорировали ряд предупреждений о готовящемся вооруженном нападении на школу в американском штате Флорида, так как были слишком заняты делами о якобы «российском вмешательстве» в американские выборы. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал сегодня, 18 февраля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба в школе

«Очень печально, что в ФБР пропустили все многочисленные сигналы о школьном стрелке во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени, пытаясь доказать наличие сговора предвыборной кампании Трампа с Россией — нет никакого сговора. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться вами!» — написал Трамп.

Ранее стало известно, что в отделение ФБР во Флориде поступали сигналы о том, что готовится вооруженное нападение на школу в Паркленде. Однако ФБР никак не отреагировало на данную информацию.

Напомним, 19-летний Николас Круз, который ранее был учеником образовательного учреждения в Паркленде, пришел в свою бывшую школу и расстрелял учеников. Погибли 17 человек.

При этом Круз неоднократно через социальные сети демонстрировал свои агрессивные намерения и хвалился внушительным арсеналом огнестрельного оружия, который накапливал.

Житель штата Мисисипи Бен Беннайт однажды обнаружил один из комментариев Круза весьма угрожающего характера под одним из видеороликов на видеохостинге YouTube. Свои опасения он высказал ФБР.

Беннайт сообщил, что его беседа с сотрудником ФБР по этому делу составила около 20 минут и о её последствиях он не знает. Однако уже после расстрела в Паркленде ФБР вновь связалось с Беннайтом, чтобы уточнить детали его наблюдений.

Представитель ФБР подтвердил, что бюро было известно об этом комментарии в YouTube, и добавил, что его сотрудники провели проверку, но не сумели выяснить, кто был его автором.

После того, как стало известно, что в ФБР поступала информация о готовящемся нападении, но не было соответствующей реакции, губернатор Флориды Рик Скотт потребовал отставки директора ФБР.