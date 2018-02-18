Сеул, 18 февраля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Полиция Южной Кореи арестовала перебежчика из Корейской Народно-Демократической Республики, которого обвиняют в отправке 130 тонн риса на сумму около 105 млн южнокорейских вон (около $97 тыс.) для северокорейского министерства охраны государственной безопасности. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает агентство «Рёнхап».

Две Кореи

Агентство со ссылкой на прокуратуру города Сувон сообщает, что 49-летняя женщина в 2017 году два раза отправляла рис в КНДР через посредника в Китае. Южнокорейская полиция задержала её после того, как она перевела 80 млн южнокорейских вон ($75 тыс.) китайскому посреднику для отправки дополнительной партии риса в Северную Корею.

При этом перед арестом женщина успела продать свой дом и избавиться от личных вещей. Представителям следствия на допросе беженка из КНДР сообщила, что хотела вернуться на родину к сыну.

Следствие полагает, что беженка вышла на контакт с северокорейскими спецслужбами в начале 2017 года.

Напомним, по линии Организации Объединенных Наций против Северной Кореи действуют международные санкции за то, что Пхеньян создал себе ядерное оружие. Помимо санкций по линии ООН, есть санкции отдельных стран против КНДР, в частности, Южной Кореи и США.

В частности, Южная Корея существенно ограничивает возможности поставок в КНДР продовольственных товаров.