Тель-Авив, Израиль, 18 февраля, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля 18 февраля атаковала 18 целей в секторе Газа в ответ на «акты терроризма» со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Tomás Del Coro Самолёт ВВС Израиля

Сообщается, что боевики ХАМАС подорвали фугас на пути следования армейской колонны, в результате чего ранения получили четверо израильских военнослужащих. Затем боевики выпустили ракету, которая попала в один из жилых домов, но не взорвалась.

После ракетной атаки в приграничном израильском городе Сдерот зазвучала предупреждающая сирена, однако затем военные сообщили, что тревога ложная.

В ответ на данные атаки израильская авиация нанесла 18 ударов по целям в секторе Газа. Израильские военные утверждают, что атаковали в том числе подземный тоннель, который боевики рыли в сторону Израиля, две наблюдательные вышки, тренировочный лагерь и оружейные мастерские.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате налетов израильской авиации ранения получили двое палестинцев. Они госпитализированы.