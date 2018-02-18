Астана, 18 февраля, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило информацию о задержании казахстанскими правоохранительными органами депутата парламента Киргизии Асылбека уулу Дамирбека. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

Задержание

Напомним, ранее сегодня генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что комитет национальной безопасности и Национальное бюро по противодействию коррупции провели масштабную спецоперацию по противодействию противоправной деятельности в околотаможенной сфере.

Спецоперация проводилась в Алма-Атинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях, а также в городе Алма-Ате.

В результате спецоперации были задержаны 29 человек. Среди них два гражданина Киргизии.

СМИ Киргизии сообщили, что среди задержанных может быть депутат Жогорку Кенеша (парламент Киргизии) Асылбек уулу Дамирбек.

Министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту протеста посольству Казахстана Бишкеке с требованием разъяснить ситуацию.

МИД Казахстана ответил, что ещё 16 февраля уведомил посольство Киргизии в Астане о задержании двух киргизских граждан правоохранительными органами Казахстана в рамках спецоперации.

Также казахстанское внешнеполитическое ведомство подтвердило, что среди задержанных — депутат Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбек.