Южно-Сахалинск, 18 февраля, 2018, 07:31 — ИА Регнум. В аэропорту Южно-Сахалинска пассажирский самолет авиакомпании «Аврора» задел крылом стол освещения. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Tyurina yu Аэропорт Южно-Сахалинска

Сообщается, что пассажирский самолет авиакомпании «Аврора» DHC-8−200 двигался по рулежной дорожке на тяге собственных двигателей. Законцовкой крыла он задел стол освещения, расположенный за пределами маневрирования.

Инцидент произошел в 11:30 по местному времени (3:30 по московскому времени).

Известно, что данный самолет должен был выполнять рейс по маршруту Южно-Сахалинск — Саппоро. В итоге следующий рейс будет выполнен другим воздушным судном.

Сейчас в аэропорту работают оперативные службы, а также представители авиакомпании и сотрудники инспекции по безопасности полетов Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации.