Ватикан, 18 февраля, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Бывший глава Католической церкви Павел VI будет канонизирован в 2018 году. Об этом папа Римский Франциск сообщил на встрече со священнослужителями в соборе Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме, информирует служба печати Святого престола.

Vatican City Папа Римский Павел VI

«Я видел его, и он мне очень понравился. Павел VI в этом году станет святым», — заявил Франциск.

Понтифик напомнил о двух своих предшественниках, возглавлявших Католическую церковь не так давно, но уже канонизированных. Это Иоанн XXIII — папа Римский в период с 1958 по 1963 год, и Иоанн Павел II, бывший папой Римским с 1978 по 2005 год.

Кроме того, продолжается процесс беатификации еще одного понтифика — Иоанна Павла I, стоявшего во главе церкви всего 33 дня, с 26 августа по 28 сентября 1978 года, отметил он.

Предстоятель Католической церкви пошутил, что имена «почетного папы» Бенедикта XVI и его собственное внесены в «лист ожидания». Понтифик призвал священников молиться за себя и своего предшественника.

Папа Римский Павел VI, в миру — Джованни Баттиста Энрико Антонио Мария Монтини, родился 26 сентября 1897 года в итальянском Кончезио. На Апостольский престол его избрали 21 июня 1963 года.

Павел VI известен как реформатор Католической церкви и активный проводник экуменизма. Понтифик также вошел в историю как «папа-пилигрим» — он первым среди пап стал пользоваться самолетом, побывал на всех континентах и вел широкую внешнюю политику Ватикана.

262-й папа Римский скончался 6 августа 1978 года. Процесс его канонизации начал в 1993 году Иоанн Павел II. В 2014 году Павла VI причислили к лику блаженных Католической церкви.

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