Москва, 18 февраля, 2018, 04:06 — ИА Регнум. Украина находится не в том положении, чтобы выставлять России условия. Так прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко об условиях диалога с Москвой председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Проявление эмоций и политика — разные вещи, добавил сенатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Порошенко назвал условие начала диалога Киева с Москвой. Переговоры возможны только после восстановления территориальной целостности Украины, заявил он, говоря о Крыме.

Напомним, официальная Москва не раз объявляла о том, что вопрос принадлежности Крыма пересмотру не подлежит. Однако Киев продолжает считать полуостров своей территорией, обвиняя Россию в агрессии и «оккупации» своих территорий.

Референдум о будущем статусе и принадлежности полуострова состоялся в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года. Явка избирателей составила 83,1% и 89,5% соответственно. В Крыму за воссоединение с Россией высказались 96,77% участников референдума, в Севастополе — 95,6% избирателей.