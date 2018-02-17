Бишкек, 18 февраля, 2018, 02:55 — ИА Регнум. Министерство культуры, информации и туризма Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект закона «О придании национальному головному убору ак калпак статуса культурного символа», предусматривающего ряд мер, которые должны будут пресечь случаи неуважительного отношения к этому элементу национальной одежды, передает сообщает ИА REGNUM.

Prosopee Калпак

В ведомстве считают, что принятие этого документа также будет способствовать «поддержке национальных традиций, развитию чувства гордости киргизского народа за национальную культуру и духовному воспитанию подрастающего поколения».

"Пропаганда киргизского национального головного убора, который является не просто убором, но и символом нации, достоянием национальной культуры, обеспечивает сохранение нематериального наследия Киргизской Республики. Ак калпак заключает в себе глубокую национальную философию», — подчеркивают в минкультуры.

В ведомстве отмечают, в связи с этим возникает необходимость введения запрета на ввоз готовых ак калпаков, произведенных на территории других государств.

«Этот старинный киргизский головной убор до сих пор очень популярен в республике. Частные предприниматели привозят из соседних стран готовые калпаки, изготовленные из некачественных синтетических материалов, что негативно влияет на восприятие иностранными гостями истинного ак калпака», — резюмируется в справке-обосновании к законопроекту.

ИА REGNUM напоминает, что 29 июня 2016 года парламент Киргизии учредил День ак калпака, который теперь ежегодно отмечается 5 марта. В этот день по всей стране проходят различные мероприятия, пропагандирующие киргизский национальный головной убор.

Отметим, что в конце декабря 2017 года в социальных сетях разгорелся скандал из-за того, что на проходившую в те дни в столице Киргизии выставку собачьей моды «Dog's Fashion Show» одна из участниц привела своего питомца, на голову которого был надет киргизский национальный головной убор.

Некоторые граждане обещали подать против девушки-собаковода иск в суд, требовали компенсировать якобы нанесенный им моральный ущерб, обещали обратиться в правоохранительные органы и генеральную прокуратуру, а особо агрессивные даже угрожали расправой.