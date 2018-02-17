Берлин, 18 февраля, 2018, 02:36 — ИА Регнум. Ответственность за срыв переговоров глав МИД «нормандской четвёрки» в Мюнхене лежит на немецкой делегации. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем микроблоге в Twitter.

UTR News Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Говоря об итогах Мюнхенской конференции по безопасности, украинский министр отметил, что было «около 20 встреч, приятных и не очень» и «много снега». Для встречи в нормандском формате необходимо участие всех министров, отметил он.

«Касательно встречи в нормандском формате — в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идёт не так. На этот раз в немецкой делегации», — написал Климкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль покинул Мюнхенскую конференцию и срочно отбыл в Берлин. Российская сторона предложила несколько вариантов проведения встречи в «нормандском формате», однако мероприятие не состоялось.

На полях форума глава МИД России Сергей Лавров встретился со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Беседа министров длилась около часа, они обсудили урегулирование конфликта в Донбассе, реализацию Минских соглашений и возможность введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

Однако, как сообщил Климкин, договориться ни о чём не удалось.

Напомним, «нормандский формат» — переговоры высокопоставленных представителей России, Германии, Франции и Украины по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Впервые такая встреча состоялась во французском регионе Нормандия 6 июня 2014 года.

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