Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2018, 02:06 — ИА Регнум. Западным партнерам России пора оставить попытки преодолеть течение истории. Необходима совместная работа, нацеленная на обновление международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Пора перестать пытаться плыть против течения истории и начать всем вместе работать над обновлением системы международных отношений на справедливых началах с опорой на центральную координирующую роль ООН, закрепленную в ее уставе», — сказал Лавров.

Россия заинтересована в том, чтобы ее соседом был крепкий и предсказуемый Европейский союз, добавил министр.

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Глава МИД России также рассказал о главной причине обострения отношений между Москвой и ее западными партнерами — США и странами Евросоюза. Ранее диалог с РФ выстраивался по принципу «ведущий — ведомый», что полностью устраивало Запад. Позднее Россия, усиливавшая позиции на мировой арене, стала восприниматься исключительно как угроза. За минувшие десятилетия ЕС так и не сумел найти золотую середину в отношениях с РФ, пояснил Лавров.

Проводимая Западом политика «Восточного партнерства», по заверениям, не направленная против России, сделала возможным на Украине государственный переворот. Украинский кризис послужил для Запада формальным поводом ухудшения отношений с Москвой, добавил министр.

Теперь, отметил Лавров, Украина — страна с огромным жизненным потенциалом и талантливым народом — низведена до состояния, когда ее самостоятельное управление невозможно. При этом именно Россия крайне заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров подтвердил готовность российской стороны к участию во встрече «нормандской четверки» по Украине в Мюнхене. Однако проведение такой встречи в формате глав МИД пока не подтверждается, заявил он.