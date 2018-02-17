Киев, 18 февраля, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Нота протеста направлена в МИД Украины российским посольством в Киеве в связи с погромом, которому подверглось здание Российского центра науки и культуры (РЦНК, Россотрудничество). Об этом информирует пресс-служба российской дипмиссии.

Dmitry Karpezo Российское посольство в Киеве

Российские дипломаты призвали украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям погромщиков и привлечь зачинщиков к ответственности за нападение. Кроме того, должны быть приняты исчерпывающие и действенные меры, не позволяющие допустить подобных инцидентов в дальнейшем.

«Посольство направило в МИД Украины ноту протеста», — говорится в сообщении.

Нападение на Россотрудничество дипломаты назвали «наглой агрессивной выходкой». Они напомнили Киеву о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и двустороннего межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров 1998 года, нарушенных радикалами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля радикальные украинские националисты ворвались в здание Россторудничества в Киеве. В их числе находился депутат Верховной рады Украины от «Радикальной партии» Андрей Лозовой.

В момент нападения в здании находились около ста человек, включая детей из театральной студии и их родителей. Радикалы оставили на стенах антироссийские лозунги и разбили экспозицию, посвященную памяти Федора Шаляпина. Прибывшие на место ЧП правоохранители не вмешивались в происходящее.

С начала 2018 года здание Российского центра науки и культуры несколько раз становилось объектом посягательств украинских радикалов. Так, 13 января ворота учреждения обмотали цепью и закрыли на замок, а в ночь на 7 января вход был облит красной краской.

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