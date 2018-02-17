Лондон, 18 февраля, 2018, 00:55 — ИА Регнум. Подземный толчок магнитудой 4,7 стал причиной эвакуации студентов и персонала университета в Суонси, Уэльс. Об этом сообщает издание Express.

Angelo_Giordano Землетрясение

От эпицентра землетрясения университет отделяло лишь 8 км. Решение об эвакуации было принято администрацией вуза.

Основанный в 1920 году, университет в Суонси является третьим по величине в Уэльсе. В нем учится более 18 тыс. студентов.

Ранее о подземном толчке сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, землетрясение ощутили около 10 млн британцев, в их числе — жители Ливерпуля, Бирмингема, Корнуолла.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Сейсмособытие стало крупнейшим для Британских островов за 10 лет. В 2008 году был зафиксирован толчок магнитудой 5,2.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Мексике. Эпицентр толчка находился в штате Оахака, неподалеку от города Пинотепа-Насиональ, на глубине 43 км. Подземные толчки ощущались и в столице страны Мехико — вибрация зданий заставляла людей выбегать на улицу. Данных о пострадавших нет.