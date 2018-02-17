Петрозаводск, 18 февраля, 2018, 00:41 — ИА Регнум. В столице Карелии городе Петрозаводске накануне, 17 февраля, состоялся международный конкурс ледовых и снежных скульптур в рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея».

Фото ИА REGNUM Гиперборея — 2018

Гиперборея — 2018

Международный зимний фестиваль «Гиперборея» традиционно проводится в Петрозаводске в феврале. Впервые фестиваль был проведён в 1999 году. Тогда же впервые состоялся конкурс снежных и ледовых скульптур.

Фото ИА REGNUM Гиперборея — 2018

Зимой 2002 года состоялся первый Международный фестиваль, объединивший в себе проекты учреждений культуры, образования и спорта, а также творческие инициативы горожан. Сейчас международный конкурс ледовых и снежных скульптур является центральным событием фестиваля.

Фото ИА REGNUM Гиперборея — 2018

Участвовать в конкурсе могут профессиональные и любительские команды, состав которых не должен был превышать трех человек.

В этом году в конкурсе участвовали команды из 11 регионов России, в том числе Московской области и Карелии, а также из Узбекистана, Финляндии и Белоруссии. Всего в конкурсе участвовала 31 команда.

К финалу конкурса были созданы 11 скульптурных композиций из льда и 20 — из снега.

Фото ИА REGNUM Гиперборея — 2018

Традиционно в главный день фестиваля жители Петрозаводска и гости города смогли принять участие в различных конкурсах. Состоялись конкурсы детских снежных фигур, творческий конкурс по изготовлению арт-объектов, семейный конкурс снеговиков, а также зимняя велогонка. Кроме того, состоялись соревнования по по скандинавской ходьбе.

Фото ИА REGNUM Конкурс карельского чая

К сожалению, не удалось провести первенство Петрозаводска по подлёдной рыбалке «Онежский окушок», так как лед на Онежском озере в эту зиму встал слишком поздно и ещё не успел набрать достаточной толщины.

Фото ИА REGNUM Гиперборея — 2018

Гостей фестиваля угощали бесплатной ухой Лохикейто.

Фото ИА REGNUM Уха — Лохикейто

Лохикейто — это традиционная уха из красной рыбы на основе молочных продуктов.

Все, кто замерзал, могли погреться у костров и попить чаю.

Фото ИА REGNUM Семейный конкурс снеговиков

Финалом главного дня фестиваля стало подведение итогов международного конкурса ледовых и снежных скульптур.

Фото ИА REGNUM Награждение победителей

В номинации «Большой куб», в которой соревновались снежные скульптуры, лучшим признано изваяние «Добрый пастырь» петрозаводского автора.

Фото ИА REGNUM Награждение победителей

Фото ИА REGNUM «Добрый пастырь»

На втором месте скульптура «Мгновение в луче света» авторов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото ИА REGNUM Гиперборея — 2018

Третье место досталось опять столице Карелии за «Не хочу синицу, поймаю жар-птицу»

Фото ИА REGNUM «Не хочу синицу, поймаю жар-птицу»

В номинации «Лед» на первом месте совместная работа петербургского и петрозаводского мастеров «Микромир».

Фото ИА REGNUM «Микромир»

Второе место заняла композиция «Напишу портрет любой» петрозаводского и олонецкого авторов.

Фото ИА REGNUM Гиперборея — 2018

На третьем — работа мастеров из Чехова и Сергиева Посада «Щелкунчик».

Фото ИА REGNUM Гиперборея — 2018

Завершился главный день фестиваля «Гиперборея» праздничным салютом.