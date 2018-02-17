Международный фестиваль «Гиперборея» — Фоторепортаж ИА REGNUM
Петрозаводск, 18 февраля, 2018, 00:41 — ИА Регнум. В столице Карелии городе Петрозаводске накануне, 17 февраля, состоялся международный конкурс ледовых и снежных скульптур в рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея».
Международный зимний фестиваль «Гиперборея» традиционно проводится в Петрозаводске в феврале. Впервые фестиваль был проведён в 1999 году. Тогда же впервые состоялся конкурс снежных и ледовых скульптур.
Зимой 2002 года состоялся первый Международный фестиваль, объединивший в себе проекты учреждений культуры, образования и спорта, а также творческие инициативы горожан. Сейчас международный конкурс ледовых и снежных скульптур является центральным событием фестиваля.
Участвовать в конкурсе могут профессиональные и любительские команды, состав которых не должен был превышать трех человек.
В этом году в конкурсе участвовали команды из 11 регионов России, в том числе Московской области и Карелии, а также из Узбекистана, Финляндии и Белоруссии. Всего в конкурсе участвовала 31 команда.
К финалу конкурса были созданы 11 скульптурных композиций из льда и 20 — из снега.
Традиционно в главный день фестиваля жители Петрозаводска и гости города смогли принять участие в различных конкурсах. Состоялись конкурсы детских снежных фигур, творческий конкурс по изготовлению арт-объектов, семейный конкурс снеговиков, а также зимняя велогонка. Кроме того, состоялись соревнования по по скандинавской ходьбе.
К сожалению, не удалось провести первенство Петрозаводска по подлёдной рыбалке «Онежский окушок», так как лед на Онежском озере в эту зиму встал слишком поздно и ещё не успел набрать достаточной толщины.
Гостей фестиваля угощали бесплатной ухой Лохикейто.
Лохикейто — это традиционная уха из красной рыбы на основе молочных продуктов.
Все, кто замерзал, могли погреться у костров и попить чаю.
Финалом главного дня фестиваля стало подведение итогов международного конкурса ледовых и снежных скульптур.
В номинации «Большой куб», в которой соревновались снежные скульптуры, лучшим признано изваяние «Добрый пастырь» петрозаводского автора.
На втором месте скульптура «Мгновение в луче света» авторов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Третье место досталось опять столице Карелии за «Не хочу синицу, поймаю жар-птицу»
В номинации «Лед» на первом месте совместная работа петербургского и петрозаводского мастеров «Микромир».
Второе место заняла композиция «Напишу портрет любой» петрозаводского и олонецкого авторов.
На третьем — работа мастеров из Чехова и Сергиева Посада «Щелкунчик».
Завершился главный день фестиваля «Гиперборея» праздничным салютом.