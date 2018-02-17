Санкт-Петербург, 17 февраля, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Сразу два уголовных дела возбудили органы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ по факту столкновения скоростного электропоезда «Ласточка» с пассажирским автобусом в Курортном районе Санкт-Петербурга. В случившемся, судя по информации СКР, могут быть обвинены должностные лица железной дороги.

Szsut.sledcom.ru Авария на переезде под Петербургом

Уголовные дела возбуждены по статьям УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» и «халатность».

Как предположили в Следственном комитете, допущенные нарушения правил безопасности «стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей неустановленными лицами из числа сотрудников ОАО «РЖД», на которых возлагалась обязанность по контролю и обеспечению соблюдения указанных правил».

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 17 февраля около 11:30 на железнодорожном переезде 56 км на перегоне Зеленогорск-Рощино скоростной электропоезд «Ласточка», следовавший из Санкт-Петербурга в Выборг, совершил наезд на автобус «MAN». В автобусе на горнолыжный курорт ехали сотрудники «Кировского завода»: 15 человек, в том числе двое детей.

По данным очевидцев и перевозчика, при въезде автобуса на переезд горел зеленый сигнал светофора. Выехав на переезд, автобус оказался заблокирован неожиданно опустившимися с обеих сторон шлагбаумами и поднявшимися заградительными устройствами.

Водитель автобуса организовал срочную эвакуацию людей из салона, тем самым спас их жизни. Машинист «Ласточки» применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. При ударе автобус отбросило на вышедшего водителя, он получил тяжелые травмы и находится в больнице.

Автобус и головной вагон электропоезда получили значительные повреждения. Кроме того, была разрушена будка дежурного по переезду.

По озвученной ранее версии пресс-службы Октябрьской железной дороги, «водитель автобуса выехал перед приближающимся поездом на железнодорожный переезд, оборудованный шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией».

Все обстоятельства смертельно опасного происшествия и его истинных виновников предстоит установить следствию.