Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Более 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли с начала 2018 года в Донбассе. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на украинском ланче в Мюнхене.

Mil-lnr.info Убитый украинский солдат

«Мы (ВСУ) потеряли с начала 2018 года 21 солдата, и 19 были ранены», — сказал глава государства.

Напомним, 16−18 февраля проходит 54-я Мюнхенская конференция по безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей Донбасса.

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