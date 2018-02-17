Анкара, 17 февраля, 2018, 20:41 — ИА Регнум. 1595 боевиков обезврежены с начала военной операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Турецкие войска

«Части ВС Турции и отряды Сирийской освободительной армии с начала операции «Оливковая ветвь» нейтрализовали 1595 террористов», — передает вещатель.

Отмечается, что за последние сутки в ходе воздушных и наземных операций были ликвидированы 44 члена незаконных вооруженных формирований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 января текущего года ВС Турции проводят операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований на севере Сирии. Турецкая армия широко использует авиацию, бронетехнику и артиллерию.

По заявлениям представителей официальной Анкары, целью операции является установление «безопасности в регионе».

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