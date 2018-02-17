Москва, 17 февраля, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв осудил акт вандализма в отношении государственного символа РФ и обвинил президента Украины Петра Порошенко в подстрекательстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

Призыв президента Украины Петра Порошенко повсеместно убрать с глаз долой российские флаги первыми услышали у него дома — группа украинских националистов напала на здание представительства Россотрудничества в Киеве, нанесла ему ущерб, сорвала и сожгла российский флаг.

«Таким образом, первое лицо Украины де факто разделяет ответственность за это преступление с подонками, непосредственно совершившими его. Напомню, что в соответствии со ст. 27 Уголовного кодекса Украины соучастниками преступления, наряду с исполнителями, являются и подстрекатели», — подчеркнул Косачёв.

Однако ответственность не только за эту выходку, но и за все прочие расправы над неугодными несет прежде всего сам Киев, уверен сенатор.

«Именно созданием атмосферы истерики по поводу несуществующей российской агрессии поощряются бандиты, вершащие свое «подвиги» в обстановке не только безнаказанности, но и негласного поощрения», — отметил парламентарий в соцсети.

Косачёв также обратил внимание не несоответствие заявлений Порошенко и действий властей.

«С высокой мюнхенской трибуны украинский лидер рассказывает миру (на деле — пустующему залу) о том, как его страна защищает демократию. А его активные сограждане демонстрируют в это время, какую именно «демократию» защищает Украина: «демократию» гопников, уголовников и наци», — указал сенатор.

Причем эта же уголовная группировка в августе 2016 года уже атаковала здание представительства Россотрудничества, забросав его файерами и дымовыми шашками, напомнил он.

«Разумеется, никаких последствий в стране, якобы стремящейся создать «европейское правовое государство». А в этот раз радикалы угрожали физической расправой находящимся в здании, среди которых было около 50 детей. Обо всем этом Петр Порошенко не расскажет в Мюнхене. А жаль. Ибо это очень наглядно объяснило бы присутствующим, почему отделился Крым и поднялся Донбасс», — заключил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Российский центр науки и культуры в Киеве вновь подвергся нападению — несколько десятков радикалов ворвались в здание и устроили погром. Это не первый случай нападения радикалов на представительство. Так, в августе 2017 года они забросали здание дымовыми шашками.