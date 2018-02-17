Пхенчхан, Южная Корея, 17 февраля, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Сборная «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) по хоккею, переигравшая 17 февраля национальную команду США, напрямую пробилась в четвертьфинал Олимпийских играх-2018 в Южной Кореи.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Победу команде ОАР принесли Николай Прохоркин и Илья Ковальчук, забившие по две шайбы в ворота противника. В параллельном матче сборная Словакии в серии буллитов уступила команде Словении (2:3) — это и позволило «Олимпийским атлетам из России» выйти на первое место.

Хоккеисты ОАР по итогам трех туров набрали в своей группе больше всех очков — 6. Команда Словении, набравшая 4 балла, заняла второе место. На третьей позиции в группе оказалась сборная США (4 балла), на четвертой — команда Словакии (4 балла).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российской сборной выступать на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Затем МОК заявил, что допустит только «чистых» спортсменов до Игр и только под нейтральным флагом в статусе «ОАР».

Однако в итоге МОК пригласил на ОИ спортсменов второго и третьего эшелона, не пригласив ведущих атлетов. При этом нет даже намеков на то, что недопущенные к ОИ спортсмены когда-нибудь использовали допинг.

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