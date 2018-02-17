Москва, 17 февраля, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Позволив уничтожить флаг РФ, Украина продемонстрировала свою никчемность и беззубость, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Новые герои Украины

Представительство Россотрудничества в Киеве обратилось в полицию из-за нанесенного материального ущерба украинскими радикалами.

«Сегодня Украина продемонстрировала всему миру, что опять провалила экзамен на государственность, что люди в Киеве, называющие себя правительством — это лишь жалкие статисты перед камерами, а истинная власть показала себя, напав на здание Россотрудничества», — заявил Бальбек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Российский центр науки и культуры в Киеве вновь подвергся нападению — несколько десятков радикалов ворвались в здание и устроили погром. Это не первый случай нападения радикалов на представительство. Так, в августе 2017 года они забросали здание дымовыми шашками.

В Госдуме осудили произошедший инцидент и потребовали от властей Украины провести расследование и наказать виновных в сожжении флага РФ.