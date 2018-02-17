Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Диалог между Киевом и Москвой станет возможным, после того как Украина восстановит свою территориальную целостность. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на украинском ланче «Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира» в рамках 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«На следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам», — сказал глава государства.

Отметим, что подобные высказывания Порошенко звучат не впервые. В общении с западными политиками и сотрудниками СМИ он продолжает нагнетать истерию, обвиняя РФ и руководство страны в «агрессии». Такие разговоры начались в Киеве в 2014 г. после того, как олигархи и националисты совершили вооруженный переворот и сместили легитимного президента страны Виктора Януковича.

В результате переворота к власти на Украине пришли откровенные националисты, развязавшие войну против жителей Донбасса, которые не поддержали госпереворот в Киеве.

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