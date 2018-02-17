Порошенко выдвинул условия для переговоров с РФ
Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Диалог между Киевом и Москвой станет возможным, после того как Украина восстановит свою территориальную целостность. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на украинском ланче «Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира» в рамках 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
«На следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам», — сказал глава государства.
Отметим, что подобные высказывания Порошенко звучат не впервые. В общении с западными политиками и сотрудниками СМИ он продолжает нагнетать истерию, обвиняя РФ и руководство страны в «агрессии». Такие разговоры начались в Киеве в 2014 г. после того, как олигархи и националисты совершили вооруженный переворот и сместили легитимного президента страны Виктора Януковича.
В результате переворота к власти на Украине пришли откровенные националисты, развязавшие войну против жителей Донбасса, которые не поддержали госпереворот в Киеве.
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