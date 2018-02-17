Берлин, 17 февраля, 2018, 19:30 — ИА Регнум. 17 февраля на стадионе «Рейн Энерги» был разыгран матч 23-го тура Бундеслиги между командами «Кельн» и «Ганновер». Матч завершился результативной ничьей 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На 30-й минуте форвард сборной Японии Юя Оскако открыл счет — 1:0. Через 7 минут таргетман гостей Никлас Фюллькруг сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («Кельн"/"Ганновер»)

Удары 4/12

Удары в створ 1/8

Владение 51%/49%

Фолы 16/16

Набрав 32 очка «Ганновер» поднялся на 7-е место. «Кельн» с 14-ю очками остался на последней строчке турнирной таблицы.

Составы на матч:

«Кельн»: Хорн, Хайнц, Соренсен, Хектор, Мере, Хегер, Риссе, Йойич, Озкан, Теродде, Осако.

«Ганновер»: Тшаунер, Элез, Сане, Зорг, Корб, Клаус, Бебу, Фоссум, Остжолек, Швеглер, Фюллькруг.

Главный арбитр матча: Маркус Шмидт.

Предупреждения: Терроде — 35, Элез — 49, Корб — 54, Сане — 59, Соренсен — 90+6.

Голы: Оскако 30 — 1:0, Фюллькруг 37 — 1:1.