Москва, 17 февраля, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Сожжение националистами флага России, сорванного со здания Россотрудничества в Киеве, «является уголовным преступлением и свидетельствует о полном отсутствии правопорядка на Украине и вызывает негодование». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подстрекатель

Представительство Россотрудничества в Киеве обратилось в полицию из-за нанесенного материального ущерба украинскими радикалами.

«Поэтому от так называемых украинских властей, к сожалению, не приходится ожидать расследования и наказания виновных в надругательстве над российским государственным символом», — сказал он.

При этом Россия будет требовать от украинских властей наказания виновных в акте вандализма против государственного флага России.

Парламентарий полагает, что вандалы лишь следуют указаниям президента Петра Порошенко, «который с международной трибуны вещает о необходимости международного запрета российского флага».

«Конечно, с такими заявлениями он сам выглядит политическим клоуном, бравирующим неуважением к нормам права. Однако это подстегивает украинских националистов к совершению преступлений. Поэтому Порошенко следовало бы самого привлечь к ответственности за его оскорбительные высказывания в адрес российских государственных символов и ложь в отношении нашей страны», — констатировал депутат.

Это не первый случай нападения радикалов на представительство. Так, в августе 2017 года они забросали здание дымовыми шашками.