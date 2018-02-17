Берлин, 17 февраля, 2018, 19:28 — ИА Регнум. 17 февраля на стадионе «Фолькспаркштадион» был разыгран матч 23-го тура Бундеслиги между командами «Гамбург» и «Байер-04». Матч завершился минимальной победой гостей из Леверкузена со счетом 2:1.

Футбол

На 40-й минуте молодой талант сборной Ямайки Леон Бэйли открыл счет — 0:1. В начале второго тайма 18-летний атакующий полузащитник Кай Хавец удвоил преимущество в счете, замкнув заброс Бенджамина Хенрихса — 0:2. Через 20 минут Андре Хан сократил отставание в счете — 1:2.

Статистика матча («Гамбург"/"Байер-04»)

Удары 5/13

Удары в створ 3/5

Владение 46%/54%

Фолы 14/8

Набрав 38 очков «Байер-04» поднялся на 2-ю строчку. «Гамбург» с 17-ю очками продолжил тонуть в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Гамбург»: Матения, Дронгелен, Маврай, Пападопулос, Дуглас, Соуза, Сакаи, Юнг, Костич, Салихович, Арп.

«Байер-04»: Лено, Ретсос, Бендер, Едвай, Венделл, Бэйли, Брандт, Арангис, Кор, Хавец, Фолланд.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Предупреждения: Маврай — 11, Ретсос — 53, Салихович — 77, Арангис — 87.

Голы: Бэйли 40 — 0:1, Хавец 50 — 0:2, Хан 70 — 1:2.