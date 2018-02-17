Берлин, 17 февраля, 2018, 19:24 — ИА Регнум. 17 февраля на стадионе «Шварцвальд-Штадион» был разыгран матч 23-го тура Бундеслиги между командами «Фрайбург» и «Вердер». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Футбол

На 24-й минуте немецкий форвард Нильс Петерсен открыл счет, реализовав одиннадцатиметровый — 1:0.

Статистика матча («Фрайбург"/"Вердер»)

Удары 5/6

Удары в створ 3/3

Владение 38%/62%

Фолы 11/12

Набрав 28 очков «Фрайбург» поднялся на 12-ю строчку. «Вердер» с 23-мя очками остался висеть в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Фрайбург»: Шволов, Сеюнджю, Гульде, Штенцель, Гюнтер, Абраши, Террацино, Хаберер, Кох, Хеллер, Перетсон.

«Вердер»: Павленка, Аугустинссон, Велькович, Мойсандер, Селассие, Делейни, Кайнц, Юханссон, Эггештайн, Баргфреде, Крузе.

Главный арбитр матча: Роберт Хартманн.

Предупреждения: Абраши — 35, Хаберер — 53, Велькович — 88, Делейни — 89.

Нереализованные пенальти: Хаберер — 88.

Голы: Петерсен 24 (пен) — 1:0.