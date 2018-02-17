Донецк, 17 февраля, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики (ДНР) в ночь на субботу, 17 февраля, отразили атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Донецка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

Mil.gov.ua Украинский диверсант

«Ночью украинские оккупанты предприняли очередную вылазку диверсионно-террористической группы, — отметил Безсонов. — Так, с позиций в районе Песок, группа украинских боевиков (…), в количестве 8 человек, пыталась провести боевую вылазку».

По его словам, в результате боестолкновения были убиты и ранены четверо бойцов ВСУ, еще один взят в плен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине началась гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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