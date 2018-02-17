Глава Россотрудничества об атаке на РЦНК в Киеве: «Меры принимаются»
Москва, 17 февраля, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Российская сторона предпримет все необходимые шаги по дипломатическим каналам в связи с нападением радикалов на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве. Об этом заявила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова в интервью РИА «Новости».
"Конечно, все необходимые меры, все ноты, все, что положено, конечно, все будет сделано, — сказала Митрофанова. — Безусловно, меры принимаются всегда».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Киеве радикалы устроили погром в здании Россотрудничества. Инцидент произошел на улице Борисоглебской, 2.
Радикалы разбили экспозицию памяти Шаляпина и расписали лозунгами стены внутренних помещений представительства организации.
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