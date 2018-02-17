Анкара, 17 февраля, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Турция не выступает с территориальными претензиями ни к одному государству мира. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Афйонхарахисар.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Голубь мира

«Несмотря на то, что из 18 млн кв. км земель, находившихся под контролем наших предков, нам достались лишь 780 тыс. кв. км, мы не претендуем на земли других стран», — сказал Эрдоган.

Глава государства также добавил, что вооруженные силы (ВС) Турции, которые проводят операцию «Оливковая ветвь» в Африне, шаг за шагом приближают победу.

По его словам, турецким военным уже удалось очистить от членов незаконных вооруженных формирований около 300 кв. км территории северо-запада Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 января военные Турции проводят в сирийском Африне операцию «Оливковая ветвь». В соответствии с официальными пояснениями, Анкара намерена обезопасить территории вокруг своих границ и устранить угрозу в виде многочисленных курдских формирований.

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