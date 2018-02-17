Пхенчхан, Южная Корея, 17 февраля, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Сборная «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) по хоккею обыграла национальную команду США на Олимпийских играх-2018 в Южной Кореи. Встреча, прошедшая 17 февраля в Пхенчхане, завершилась со счетом 4:0.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе победителей голевыми действиями отметились Николай Прохоркин (дубль) и Илья Ковальчук (дубль).

Благодаря этой победе хоккеисты ОАР теперь занимают первое место в группе «А» после трех туров. Ранее они переиграли в основное время сборную Словении со счетом 8:2 и уступили команде Словакии — 2:3.

Олимпийские игры — 2018. Хоккей. Мужчины.

Сборная ОАР — Сборная США — 4:0.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил сборной России выступать на ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Вместо нее в зимних Играх участвуют нейтральные спортсмены в статусе «Олимпийский атлет из России».

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