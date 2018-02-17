Москва, 17 февраля, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Трехлетняя девочка, обнаруженная без сознания возле здания детского сада в Новой Москве, скончалась из-за сердечной дисфункции, а не из-за переохлаждения. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Траурная свеча

«Признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено, — говорится в сообщении. — Предварительная причина смерти ребёнка — сердечная дисфункция».

Информация СМИ о том, что причиной гибели девочки в детском саду могло стать переохлаждение, не соответствует действительности, отмечают в ведомстве.

«Прогулка детей производилась в соответствии с предусмотренными нормами», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля 2018 года на площадке возле детского сада в Новой Москве была обнаружена девочка, лежащая на снегу без сознания. Позднее ребенок скончался.

По данному факту были возбуждены уголовные дела.

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