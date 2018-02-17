Калуга, 17 февраля, 2018, 17:17 — ИА Регнум. В Калужской области 17-летний Руслан Дмитренко из деревни Долгое Мосальского района и 11-летняя Любовь Симакова из города Обнинска стали лауреатами премии «Горячее сердце». Эту всероссийскую премию ежегодно вручают юным героям, которые не растерялись в чрезвычайной ситуации и помогли спасти людей.

Маленький герой

Как сообщает 17 февраля калужский портал «Клён», Руслан Дмитренко проявил себя в июле 2017 года, когда в его деревне случился пожар. Увидев дым и пламя из гаража, где находились канистры с бензином, юноша позвал отца и бросился к месту происшествия. Не думая о том, что у него бронхиальная астма, Руслан вместе с односельчанами носил воду из колодца с соседней улицы, который был на соседней улице. Пожар удалось потушить до приезда пожарных. За умелые действия и проявленную смелость Руслан Дмитренко был награждён почетной грамотой и памятным подарком.

Обнинская 4-классница Люба Симакова сумела быстро сориентироваться, когда в квартире, где она находилась с младшими братом и сестрой, загорелся старый телевизор и вспыхнул огонь. Девочка сначала сама пыталась потушить пламя, но когда оно перекинулось на стены, Люба намочила полотенца и положила их на лица малышам, чтобы они не задохнулись от едкого дыма, и вывела их на улицу. Пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия, поразились храброму поведению девочки, её самостоятельности и собранности.

Кстати, юные жители Калужской области не впервые получают «Горячее сердце». Так, в 2015 г. Данила Лучкин из Кирова стал лауреатом премии за то, что спас тонувшую девочку. В 2016-м в Почётной книге «Горячее сердце» была описана история Ани Щербаковой из с. Зикеево Жиздринского района. Школьница смогла вытащить из глубокой ямы с водой мальчика и оказала ему первую помощь до приезда медиков.

Напомним, премия «Горячее сердце» вручается уже 5 лет. Её главная цель — чествование и выражение признательности детям и молодым людям в возрасте до 23 лет, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации. В 2018 лауреатами стали 156 человек (трое из них посмертно) и 8 общественных организаций и объединений. Ежегодно в свет выходит Почётная книга «Горячее сердце», где описаны истории всех обладателей награды.

Торжественное чествование ребят, представленных к награде, прошло 16 февраля 2018 года в Москве в Центральном академическом театре Российской Армии. В столицу приехал 31 юный герой из разных уголков страны, остальным детям вручат награды у себя в регионе.