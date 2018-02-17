Киев, 17 февраля, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Радикалы устроили погром в здании Россотрудничества в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Инцидент произошел в субботу, 17 февраля, на улице Борисоглебской, 2.

Очевидцы рассказали сотрудникам СМИ, что в момент «штурма» в здании было около 100 человек, в том числе дети из театральной студии.

«Полиция прибыла по вызову и находилась в здании, но, несмотря на это, радикалы продолжали взламывать двери при помощи болгарки», — передает вещатель.

Отмечается, что злоумышленники расписали стены внутренних помещений представительства российской организации лозунгами. Кроме того, радикалы разбили экспозицию памяти Шаляпина, которая была выставлена в одном из помещений.

По словам очевидцев, на данный момент нападавшие уже покинули помещение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года, на Украине не только резко участились антирусские и антисоветские акции националистов, но и не происходит противодействия им со стороны правоохранительных органов.

Читайте также: Во Львове снова подожгли отделение «Сбербанка»

А также: На Украине «отжимают» предприятия у иностранцев