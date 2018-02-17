Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон готов сотрудничать с властями Российской Федерации в вопросах кибербезопасности. Об этом, как передает RT, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Кибербезопаснность

«Мы (власти США) бы хотели начать кибердиалог, если Россия искренне настроена на прекращение этой сложной формы шпионажа», — сказал Макмастер.

Ранее Лондон и Вашингтон обвинили РФ в организации кибератаки с использованием вируса NotPetya. Вслед за США и Великобританией к обвинениям подключились и ряд других стран.

Замминистра иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад заявил, что военные РФ «несут ответственность за разрушительную кибератаку с применением вируса NotPetya в июне 2017 г».

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс указала, что атака «охватила весь мир, нанеся ущерб на миллиарды долларов в странах Европы, Азии и американского континента» и якобы стала частью усилий Москвы по дестабилизации Украины.

Каких-либо доказательств дипломаты США и Великобритании так и не предоставили.

Читайте также: Власти США «узнали», где был создан вирус NotPetya

А также: В Кремле ответили на обвинения в злонамеренных кибер-атаках