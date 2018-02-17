Токио, 17 февраля, 2018, 16:29 — ИА Регнум. В Токио в посольстве РФ в Японии впервые было организовано празднование наступающей весны — масленицы. Как сообщает РИА Новости, на празднование не только с блинами, но и с другими традиционными русскими угощениями были приглашены как жители Страны восходящего солнца, так и проживающие в Японии соотечественники. Желающих оказалось гораздо больше, чем может вместить зал приемов посольства. Пришлось вводить ограничения. Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о целях такого необычного мероприятия, временно поверенный в делах РФ в Японии Дмитрий Биричевский отметил:

Jpn.rs.gov.ru Масленница в российском посольстве в Токио

«Праздник масленицы действительно проходит в посольстве впервые. Цель — популяризация российской культуры, так как праздник этот внеконфессиональный, общий. Еще одна цель — объединение русскоязычной диаспоры, углубление общения между всеми, кто живет в Японии, но говорит по-русски».

В программе праздника — выступления японских студентов и исполнение песен на русском языке, спектакль с «дрессированным медведем», показ моделей одежды, игры, мастер-классы и конкурсы и даже состязания между русскими и японскими парнями в армрестлинге.

Ну, а японские ультраправые решили омрачить этот день своим шумливым митингом перед входом в посольство с требованиями «Иван, домой! Верни Курилы!». В последние годы токийские полицейские не допускают ультраправых непосредственно к воротам посольства, блокируя заграждениями и полицейскими автобусами улицу перед российским дипломатическим представительством. Однако на сей раз сделано исключение — митинг с недружественными к России выкриками под флагами милитаристской Японии непосредственно у ворот посольства был японскими властями разрешен. Причина — нескрываемое недовольство японского правительства проведением в отмечавшийся «день северных территорий» — 7 февраля — учений российского спецназа на южных Курилах, на которые без какого-либо юридического основания претендует официальный Токио. Напомним, что правые силы Японии, не ограничиваясь притязаниями на южные Курилы, мягко говоря, незаконно требуют от нашей страны «возвращения» всего Курильского архипелага до Камчатки и отторгнутой в 1905 году от Российской империи южной половины острова Сахалин.