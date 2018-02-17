Калуга, 17 февраля, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Первый фестиваль детского духовного кинотворчества «София» состоялся на площадках Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря в рамках международного православного сретенского кинофестиваля «Встреча».

Eparhia-kaluga.ru На детском кинофестивале «София»

Как сообщили 17 февраля ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, в 2018 году фестиваль проходил в рамках календаря мероприятий, приуроченных к торжественному открытию при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре интерактивного музея «Победоносное Малоярославецкое сражение в Отечественной войне 1812 года».

Главным жанром детского кинотворчества фестиваля «София» и международного Православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» выбрана духовная притча — короткий назидательный фильм о жизненной премудрости, и добре, любви и истине.

Eparhia-kaluga.ru На детском кинофестивале «София»

В рамках кинофестиваля проводился конкурсный показ 10 лучших кинопритч, снятых за последний год, а также конкурс-киноигра «Как снять кинопритчу за 40 минут», включающая мастер-классы по созданию сценария, раскадровке, съемке, монтажу и озвучиванию видео. Для самых маленьких была организована анимационная студия «Мы сами рисуем кино».

На фестиваль приехали команды из Белоруссии, Москвы, Подмосковья, Воронежа, Брянска и других городов. Собралось более 150 человек. Участникам кинофестиваля были розданы брошюры о Малоярославецком сражении, изданные в рамках проекта по созданию при монастыре интерактивного музея «Победоносное Малоярославецкое сражение в Отечественной войне 1812 года».

Праздник Сретения для участников и гостей кинофестиваля начался с Божественной Литургии в Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре. Продолжением Богослужения стал концерт воспитанниц детского православного пансиона «Отрада» при монастыре. Настоятельница Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря иумения Николая (Ильина) рассказала о празднике Сретения. Президент православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» матушка София (Ищенко) напомнила о духовном смысле праздника, поблагодарила Свято-Никольский Черноостровский монастырь за многолетнее гостеприимство в отношении Сретенского фестиваля «Встреча» и пожелала, чтобы фестиваль детского кинотворчества «София», а с этого года ставший частью программы кинофестиваля «Встречи» получил свое продолжение и развитие в будущем.

Участники и гости фестиваля детского кинотворчества «София» присоединились к торжественной церемонии закрытия Сретенского кинофестиваля «Встреча» в Обнинском Доме ученых. На торжественной церемонии был вручен первый приз за лучшую кинопритчу 2017 года студенту ВГИК Антону Кива, режиссеру кинопритчи «Новенький» о многодетной семье, вышитую райскую птицу ― символ приюта «Отрада».

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