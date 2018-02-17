Международный аэропорт «Калуга» стал запасным аэропортом «Внуково-3»
Калуга, 17 февраля, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Калуга» и компания «ВИППОРТ» подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональный правительстве, документ предусматривает партнерство в области бизнес-авиации, а именно, использование мест стоянок и ангара аэропорта для стоянки самолетов деловой авиации — клиентов ЗАО «ВИППОРТ».
В случае закрытия по каким-либо причинам Московской воздушной зоны Международный аэропорт «Калуга» становится одним из запасных аэропортов для «Внуково-3».
По словам, генерального директора Международного аэропорта Калуга Салавата Кутушева, «калужский аэропорт обладает отличными инфраструктурными возможностями для приема, обслуживания и хранения самолетов деловой авиации как на открытых стоянках, так и в отапливаемом ангаре».
«Нам интересны партнерские отношения с одним из крупнейших операторов бизнес-авиации Московского авиаузла, и мы уверены, что клиенты ВИППОРТ оценят удобство и выгодные условия сотрудничества с Международным аэропортом «Калуга», — подчеркнул Кутушев.
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