Калуга, 17 февраля, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Калуга» и компания «ВИППОРТ» подписали соглашение о сотрудничестве.

Navigator-avia Международный аэропорт «Калуга»

Как сообщили 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональный правительстве, документ предусматривает партнерство в области бизнес-авиации, а именно, использование мест стоянок и ангара аэропорта для стоянки самолетов деловой авиации — клиентов ЗАО «ВИППОРТ».

В случае закрытия по каким-либо причинам Московской воздушной зоны Международный аэропорт «Калуга» становится одним из запасных аэропортов для «Внуково-3».

По словам, генерального директора Международного аэропорта Калуга Салавата Кутушева, «калужский аэропорт обладает отличными инфраструктурными возможностями для приема, обслуживания и хранения самолетов деловой авиации как на открытых стоянках, так и в отапливаемом ангаре».

«Нам интересны партнерские отношения с одним из крупнейших операторов бизнес-авиации Московского авиаузла, и мы уверены, что клиенты ВИППОРТ оценят удобство и выгодные условия сотрудничества с Международным аэропортом «Калуга», — подчеркнул Кутушев.

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