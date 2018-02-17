Екатеринбург, 17 февраля, 2018, 16:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге при пожаре в одной из частных квартир, её владелец избил прибывшего на помощь сотрудника МЧС. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожарный

Пожарный расчет прибыл по вызову в один из многоквартирных домов и обнаружил задымление. Однако дверь квартиры, из которой шел дым, никто не открывал.

Пожарные приняли решение взломать вход в жилое помещение.

Оказалось, что в квартире спит её пьяный хозяин.

Проснувшись, хозяин атаковал пожарных, которые фактически спасли его. Один из сотрудников МЧС получил телесные повреждения.

В итоге сотрудники полиции задержали пьяного хозяина квартиры и доставили его в отделение.

Пострадавший сотрудник МЧС подал заявление, его направили на прохождение судебно-медицинского освидетельствования.