В Екатеринбурге пьяный владелец горящей квартиры избил пожарного
Екатеринбург, 17 февраля, 2018, 16:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге при пожаре в одной из частных квартир, её владелец избил прибывшего на помощь сотрудника МЧС. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу.
Пожарный расчет прибыл по вызову в один из многоквартирных домов и обнаружил задымление. Однако дверь квартиры, из которой шел дым, никто не открывал.
Пожарные приняли решение взломать вход в жилое помещение.
Оказалось, что в квартире спит её пьяный хозяин.
Проснувшись, хозяин атаковал пожарных, которые фактически спасли его. Один из сотрудников МЧС получил телесные повреждения.
В итоге сотрудники полиции задержали пьяного хозяина квартиры и доставили его в отделение.
Пострадавший сотрудник МЧС подал заявление, его направили на прохождение судебно-медицинского освидетельствования.