Калуга, 17 февраля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Конкурсами профессионального мастерства студотрядов, интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», а также выставками и тематическими классными часами в школах встретили сегодня, 17 февраля, в Калужской области — День российских трудовых отрядов.

RIA Novosti archive Студенческий отряд. СССР

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время студенческие трудовые отряды действуют в Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского, Обнинском институте атомной энергетики — филиале НИЯУ «МИФИ», в КФ РГАУ — филиале Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, а также в филиалах ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации» и «Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)». Созданы студотряды и в профессиональных образовательных организациях — Калужском колледже питания и услуг, Калужском коммунально-строительном техникуме, Обнинском колледже технологий и услуг, в Калужском кадетском многопрофильном техникуме.

В 2017 году участники калужских студотрядов выполняли строительные и иные работы на объектах атомной энергетики, работали проводниками поездов дальнего следования, выполняли работы по благоустройству территории детских оздоровительных лагерей области. Четыре педагогических отряда работали в детских оздоровительных лагерях области «Галактика», «Дружба», «Звездный» и «Смена».

Напомним, 17 февраля в России отмечается День российских трудовых отрядов, установленный в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина.

«Возрождается стройотрядовское движение. Считаю важным поддержать такие добровольческие инициативы…», — отметил Путин в своём послании Федеральному собранию 12 декабря 2012 года.

Позже глава государства неоднократно отмечал качество работы стройотрядов во Всероссийских детских центрах и оздоровительных лагерях, при возведение Олимпийских объектов в Сочи, строительстве космодрома «Восточный», а также целого ряда АЭС.