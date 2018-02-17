Калуга, 17 февраля, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Предложения, касающиеся реализации стратегии пространственного развития и снятия с регионов инфраструктурных ограничении внёс 16 февраля на встречи председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с главами российских регионов калужский губернатор Анатолий Артамонов.

Admoblkaluga.ru Выступление Анатолия Артамонова

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на встрече с Дмитрием Медведевым, обсуждались пути дальнейшего привлечения инвестиций, обеспечения сбалансированности региональных бюджетов, создания эффективной социальной и экономической инфраструктуры.

По мнению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, особое внимание при реализации стратегии необходимо уделить обеспечению эффективного транспортного внес на всчтрече сообщения между территориями путем развития скоростных автомобильных и железнодорожных магистралей, региональной авиации и речного транспорта.

По его словам, не менее важно шире использовать возможности государства для регулирования актуального расселения трудоспособного населения, поскольку нехватка трудовых ресурсов серьезно тормозит развитие регионов.

«Доступность жилья также можно регулировать дифференцированной ставкой ипотечных кредитов в зависимости от уровня доходов населения в регионах», — заметил Артамонов.

Калужский губернатор подчеркнул, что для снятия инфраструктурных ограничений в области применяется модель TIF (Tax Increment Financing), предполагающая, что бюджет занимает деньги в счет будущих налоговых доходов и вкладывает их в инфраструктурные проекты. Благодаря этому была создана инфраструктура индустриальных парков, а государство получило значительную финансовую отдачу от размещенных в них предприятий.

Положительно оценивая идею создания пространственной стратегии, Артамонов акцентировал: «Главное, чтобы при ее реализации на федеральном, региональном и местном уровнях были скоординированы меры по созданию условий для развития отраслей экономики и социальной сферы».

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