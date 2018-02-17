Москва, 17 февраля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил второе уголовное дело по факту смерти воспитанницы одного из детских садов в Новой Москве. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Уголовное дело

Она сообщила, что второе уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Максимальное наказание по данной статье составляет до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что по факту смерти девочки в одном из детских садов Новой Москвы было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Трагический случай произошел в детском саду №2120 «Белоснежка». Утром 16 февраля воспитательницы и нянечки детского сада, вернувшись с младшей группой с прогулки, заметили отсутствие одной из воспитанниц. Они вернулись на площадку и обнаружили девочку, лежащую на снегу без сознания.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи лишь констатировала смерть девочки.

Причина смерти девочки до сих пор не известна. По предварительным данным, речь может идти о сердечной дисфункции.

Сперва следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Расследование было взято на особый контроль в центральном аппарате СК.

После проведения проверки сотрудников детского сада на соблюдение правил по обеспечению безопасности детей, надлежащее исполнение ими своих обязанностей и на соответствие профессиональной квалификации, следствие решило возбудить второе уголовное дело по статье «Халатность».