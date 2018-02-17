Санкт-Петербург, 17 февраля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие выпускникам Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), которые собрались на встречу «Реюнион-2018». Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

Путин, который сам в свое время заканчивал международное отделение юридического факультета СПбГУ (тогда он назывался Ленинградским государственным университетом), отметил, что ежегодные встречи выпускников становятся доброй традицией.

Такие встречи, по мнению президента, привлекают новых участников, способствуют укреплению творческих и деловых связей и идеалов студенческого братства.

«Все мы с теплотой вспоминаем годы учебы в СПбГУ. Испытываем глубокие чувства признательности и уважения к нашим преподавателям за их большой, по-настоящему подвижнический труд и бесценный вклад в профессиональное становление своих питомцев», — сказано в приветственной телеграмме Путина.

Напомним, «Реюнион» — это праздник выпускников СПбГУ. На «Реюнион» обычно собираются выпускники всех лет, специальностей, из разных городов и стран. В этом году встреча выпускников проходит на новой сцене Мариинского театра.

Первый «Реюнион» состоялся в 2016 году по инициативе Ассоциации выпускников СПбГУ.