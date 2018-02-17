Москва, 17 февраля, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Резолюция родительской и патриотической общественности по итогам круглого стола «Сквозная идентификация и информационная безопасность общества» 13 февраля 2018 года, Москва

geralt Биометрия

Представители родительских, патриотических организаций, в том числе Информационно-правозащитного центра «Иван-чай», Ассоциации родительских комитетов и сообществ, Общественного Уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, патриотического движения «Сорок Сороков», партии «Великое Отечество», Всероссийской общественной организации «Много деток — хорошо», Автономной некоммерческой организации «Православная семья», нескольких епархий Русской Православной Церкви провели круглый стол в Общественной палате Российской Федерации на тему «Сквозная идентификация и информационная безопасность общества» (далее — круглый стол, мероприятие).

Мероприятие инициировано в качестве реакции на планы Центрального банка Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по внедрению в законодательство и правоприменение сквозного идентификатора личности.

Участники круглого стола заслушали доклады экспертов общественных организаций, представителей научного сообщества, практикующих юристов, клириков Русской Православной Церкви, обсудили правовую базу, направленную на внедрение сквозной идентификации личности и приняли следующую резолюцию с рекомендациями органам власти Российской Федерации.

Leszek Leszczynski Биометрические данные

Суть проекта сквозной идентификации заключается в присвоении каждому гражданину номера (личного кода, электронного идентификатора), который будет своеобразным ключом для доступа к полному досье с информацией о человеке из различных информационных баз, формируемых в настоящее время во всех сферах жизнедеятельности.

Докладами, озвученными на круглом столе, доказано планомерное формирование юридической базы для системы тотального электронного контроля за всеми гражданами. Так, уже создана юридическая база для контроля за здоровьем граждан в системе, которая будет аккумулировать детальную информацию о здоровье всех россиян и об их взаимодействии со сферой здравоохранения, включая платную медицину (Единый государственный реестр в сфере здравоохранения). Создается Единая государственная информационная система социального обеспечения, которая будет аккумулировать в электронном виде всю информацию по фактам оказанной социальной поддержки, по взаимодействию граждан со сферой социальной защиты и использует номер СНИЛС (без имени гражданина) для персонификации и поиска информации по базе в отношении конкретного человека. Формируются базы данных в сфере образования, направленные на тотальный ежедневный электронный контроль за обучением граждан. 28 июля 2017 года утверждена программа «Цифровая экономика» (Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1632-р), которая представляет собой проект по формированию глобальной системы обработки всех персональных данных всех граждан РФ и развитие искусственного интеллекта. Данная программа предусматривает тотальный электронный контроль во всех областях, в том числе в сфере образования и трудовой деятельности. В частности, предусмотрено внедрение и закрепление открытого формата персональных профилей компетенций граждан и траекторий их развития, включающих полную запись учебно-трудовой деятельности, с возможностью обмена указанной информацией между работодателями. В имущественной сфере при регистрации прав на недвижимость введено применение СНИЛС при оформлении прав собственности.

Pfrf.ru СНИЛС

31.12.2017 года президентом РФ подписан Федеральный закон Российской Федерации № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон вводит Единую биометрическую систему (ЕБС), легализует сбор и передачу персональных данных граждан РФ государственными органами, банками и иными организациями в ЕБС и в Единую систему идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных системы, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА). При этом законом передаются неограниченные полномочия по составу собираемых сведений и их фиксированию в ЕБС и ЕСИА Правительству Российской Федерации, а также Центральному банку Российской Федерации. Следует заострить внимание на том, что закон касается не только финансовых услуг, как сообщается в средствах массовой информации, он охватывает абсолютно все сферы жизнедеятельности граждан — взаимодействие граждан с государственными органами, банковскими и небанковскими организациями, перечень которых может быть расширен по закону до бесконечности.

К 2020 году программой «Цифровая экономика» запланировано «создание системы центров обработки данных, обеспечивающей обработку всех данных, формируемых российскими гражданами и организациями на территории РФ». Вышеупомянутые информационные системы по законодательству являются интегрируемыми. Такое регулирование означает, что введение сквозного идентификатора личности создаст возможность практически одномоментного сбора полного досье информации на человека и его семью, вплоть до биометрических данных и иной самой личной информации.

Gosuslugi.ru Госуслуги

Участники круглого стола обратили внимание на то, что внедряемая программа прямо противоречит Поручению Президента Российской Федерации Председателю Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 года, в котором сказано:

«В целях повышения информационной безопасности государственных информационных систем в Российской Федерации и защищённости персональных данных граждан Российской Федерации обеспечьте внесение изменений в федеральные законы, предусмотрев следующие принципы обработки данных в государственных информационных системах:

минимизацию состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на информационные системы задач;

декларирование и согласование порядка обработки персональных данных с целями их обработки;

хранение персональных данных в электронном виде в информационных системах по месту возникновения таких данных…

Срок — до 1 декабря 2017 года».

Однако программой «Цифровая экономика» (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации№ 1632-р) запланировано достижение прямо противоположных целей, и даже «создание общей цифровой среды доверия на пространстве ЕАЭС, а также общей политики по созданию такой среды доверия с другими государствами и интеграционными объединениями». Из чего можно заключить, что планируется опасное выстраивание номерной идентификации субъектов с обработкой всех их персональных данных в мировом масштабе.

Img-s2.onedio.com Прослушка

Докладчики представили материалы правоприменительной практики, которые уже в настоящее время свидетельствуют о массовых нарушениях прав граждан в связи с внедрением системы электронных государственных услуг, в частности, о принуждении к использованию электронной формы госуслуг, к широкомасштабному сбору и обработке персональных данных, к получению и использованию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в качестве идентификатора личности в самых различных сферах, которые не соприкасаются с реализацией пенсионных прав граждан, ради которой по закону было декларировано внедрение СНИЛС. Все более широко распространяются различные ограничения и шантаж в отношении граждан, не разрешающих обработку персональных данных в сфере госуслуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания.

Формирование системы сбора и обработки персональных данных граждан с использованием сквозного идентификатора личности признано участниками круглого стола нарушением многочисленных статей Конституции Российской Федерации о правах граждан, фактически отменой положения о неприкосновенности частной жизни (статья 23), о достоинстве личности (статья 21), о свободе вероисповедания (статья 28).

Экспертами отмечено, что формируемая система подрывает запрет, предусмотренный частью 3 статьи 5 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Принципы обработки персональных данных»):

«Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой».

Pxhere.com Электронные данные

Это правило обеспечивает защиту конституционного права на неприкосновенность частной жизни механизмом разведения по разным базам персональных данных, касающихся разных сфер частной жизни человека. В случае внедрения сквозного идентификатора к интегрируемым базам со всеми данными о личности обозначенный механизм будет полностью уничтожен.

Построение обсуждаемой системы в силу доступности детальной информации обо всех гражданах страны внешним недоброжелателям при любом взломе системы (что высоко вероятно) единодушно признано участниками мероприятия серьезной угрозой национальной безопасности и суверенитету страны.

Клирики Русской Православной Церкви указали на существующую позицию Архиерейского собора, который признал недопустимым принуждение граждан к использованию электронных идентификаторов личности, обратили внимание на опасность нарушения духовных прав и свобод личности и уже существующую дискриминацию по религиозным убеждениям, о чём неоднократно высказывался Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кроме того, Патриарх обращался по данному вопросу к Президенту Российской Федерации В.В. Путину. В ответ на обращение было издано письмо Государственно-правового управления Президента Российской Федерации от 22.01.2014 №А6−403, в котором указано:

«Любые формы принуждения людей к использованию электронных идентификаторов личности, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных, личной конфиденциальной информации недопустимы…».

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Тем не менее православные граждане, отказывающиеся от электронной формы обработки персональных данных, не принимающие номерные знаки для идентификации личности (ИНН, СНИЛС), на практике все чаще сталкиваются с отказами в реализации конституционных прав.

Участники мероприятия обратили внимание на западный опыт, который доказывает неприемлемость внедряемого в России проекта. В частности, такие страны как Германия, Англия, Франция отказались от введения сквозных номерных идентификаторов личности. В Англии система Национального регистра граждан с их персональными данными и номерными картами стоимостью 5,4 млрд фунтов стерлингов была создана в 2006 году, однако в 2010 году полностью уничтожена, поскольку было признано, что данная система нарушает основополагающие права и свободы граждан и имеет неуправляемые нарушения конфиденциальности.

Вместе с аналитическими выводами в материалах круглого стола представлены предложения по изменению законодательства, а также направления для разработки таких предложений.

BenjaminNelan Контроль

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Участниками круглого стола рекомендовано:

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

1. Разработать и внести в законодательство норму о запрете идентификации граждан путем присвоения гражданам единого номера (сквозного идентификатора). При этом следует рассмотреть вопрос о внесении запрещающей нормы в Конституцию Российской Федерации (на примере Конституции Португалии, согласно пункту 5 статьи 35 которой: «Запрещается присваивать гражданам единственный в национальном масштабе номер»), поскольку внедрение номерной идентификации приведет к нарушению многочисленных конституционных прав граждан.

2. Разработать и внести в законодательство нормы:

о допустимости использования исключительно локальных информационно-справочных массивов персональных данных на нижнем уровне сбора этих данных (в налоговых органах, поликлиниках, учебных заведениях и др.), исключающих передачу персональных данных третьим лицам без добровольного письменного согласия граждан;

запрещающие интеграцию информационных баз, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

3. Разработать и внести в законодательство нормы об ответственности должностных лиц, принуждающих граждан к электронной обработке персональных данных, в том числе с применением угроз в отказе от предоставления государственных или муниципальных услуг.

4. Разработать законопроекты, реально гарантирующие получение государственных и муниципальных услуг гражданами, отказавшимися от обработки персональных данных.

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5. Разработать и внести в законодательство нормы об ответственности должностных лиц, отказавших в оказании государственных или муниципальных услуг по причине отказа гражданина от обработки персональных данных.

6. Разработать законопроект об отмене Федерального закона Российской Федерации № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31 декабря 2017 года.

7. Разработать законопроект об ответственности банков за незаконное ограничение оборота наличных денежных средств, в том числе, за уклонение от приема платежей от физических лиц в наличной форме.

8. Исключить из Федерального закона Российской Федерацииот 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» нормы, которые предусматривают внесение в реестр прав на недвижимость сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, и дополнить нормой о ликвидации из указанного реестра ранее внесенных сведений об указанных номерах.

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ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

9. Издать нормативный акт для банков о недопустимости служащих банков и самих банков незаконно ограничивать оборот наличных денежных средств.

10. Выступить с инициативой закрепления законодательных гарантий сохранения возможности расчетов в наличных денежных средствах и о введении ответственности, вплоть до уголовной, за навязывание банковских услуг и незаконное принуждение к безналичным расчетам.

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ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

11. Привести нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации, предусматривающие широкомасштабный сбор персональных данных, в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно которому обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

12. Прекратить бюджетное финансирование и реализацию антиконституционной Программы «Цифровая экономика», утвержденной 28 июля 2017 года Распоряжением Правительства Российской Федерации №1632-р, направленной на полномасштабный электронный сбор и обработку всех персональных данных граждан Российской Федерации, внедрение биометрической, сквозной идентификации личности.

13. Разработать проект нормативно-правового акта Правительства Российской Федерации об исключении нормы о создании единого регистра граждан, предусмотренного Постановлением Правительства Российской Федерации №977 от 28.11.2011.

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14. Пересмотреть положения приказа Минздрава Российской Федерации от 10 августа 2017 года №514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» в целях исключения правила о передаче информации о результатах медосмотров на единый интернет-портал Минздрава Российской Федерации, а также в целях восстановления возможности для обучающихся всех возрастов проходить краткие медицинские ежегодные осмотры педиатра (ранее называвшиеся «периодическими») для получении справки о состоянии здоровья и обеспечения права на образование.

15. Отменить ведомственные инструкции Минобрнауки, которые предусматривают, вопреки Федеральному закону Российской Федерации «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ принудительный перевод образовательных учреждений на электронные дневники. Обязать Минобрнауки гарантировать родителям соблюдение их права на оценку успеваемости учащихся в традиционной форме с использованием бумажных дневников.

16. Обязать Минобрнауки прекратить внедрение цифровых технологий в образовательный процесс без учета мнения родителей.

17. Обязать Минобрнауки принять правовые акты с целью обеспечения допуска к образованию, в том числе к поступлению в высшие учебные заведения, граждан, отказавшихся предоставить согласие на обработку персональных данных, в частности, при прохождении государственной итоговой аттестации.

Управление Росреестра по Приморскому краю Государственные услуги

18. Обязать министерства и ведомства внести изменения в нормативно-правовые акты с целью гарантировать право граждан беспрепятственно получать государственные и муниципальные услуги в случае отказа от предоставления согласия на обработку персональных данных, в том числе в случае отсутствия и (или) отказа от предоставления СНИЛС и ИНН, обеспечить указанное право необходимыми юридическими актами, техническими возможностями и разъяснением прав граждан, в частности, внести соответствующие изменения в Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.11 №158н в редакции от 11.01.2017 года, содержащие дискриминационное обязательное требование о предъявлении гражданином СНИЛС для страхования в системе обязательного медицинского страхования.

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КОНТРОЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19. Обратиться в Правительство Российской Федерации с запросом о статусе исполнения поручения Президента В.В. Путина Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву от 26 апреля 2017 года по изменению законодательства в целях минимизации состава обрабатываемых персональных данных; декларированию и согласованию порядка обработки персональных данных с целями их обработки, внедрению хранения персональных данных в электронном виде по месту возникновения данных и др. со сроком исполнения 1 декабря 2017 года.