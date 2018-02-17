Вашингтон, 17 февраля, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров предоставил американской комиссии по ценным бумагами и биржам США (SEC) отчет о привлечении $850 млн от 81 инвестора. Соответствующий документ опубликован накануне, 16 февраля, на официальном сайте SEC.

TechCrunch Павел Дуров

В этом документе фигурируют компании TON Issuer Inc. и Telegram Group Inc., которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах. В инвестиционной сделке от имени компаний участвуют братья Павел и Николай Дуровы.

Также в документе сказано, что данные компании планируют использовать привлеченные средства на развитие блокчейн-платформы TON Blockchain (Telegram Open Network), а также на развитие и эксплуатацию месснеджера Telegram.

Примечательно, что в графе документа «типы размещения ценных бумаг» указаны «соглашения о покупке криптовалюты».

Стоит отметить, что газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники утверждает, что одним из инвесторов Telegram стал российский олигарх, проживающий в Лондоне Роман Абрамович. Предположительно речь идет об инвестиции в $300 млн.