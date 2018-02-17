Калининград, 17 февраля, 2018, 12:48 — ИА Регнум. В Калининградской области таможенники пресекли попытку ввоза из Польши двух змей и экзотического паука. Как сообщила сегодня, 17 февраля, корреспонденту официальный представитель Калининградской областной таможни Оксана Иванова, живую контрабанду пытался ввезти подросток, возвращавшийся с семьей из Польши.

Калининградская областная таможня Змея, которую пытался ввезти калининградский подросток

«Полуметровые змеи были завернуты в носки (каждая по отдельности) и спрятаны во внутренние карманы куртки. Паук же, завернутый в салфетку, находился в блокчейне для еды», — отметила сотрудница таможни.

Ветеринарного сертификата и каких-либо разрешительных документов у семьи не оказалось. И змеи, и паук возвращены на территорию Республики Польша.

В ведомстве уточнили, что с начала 2018 года это уже третий случай незаконного ввоза змей в российский эксклав.

Так, в сумке у пассажира поезда «Москва-Калининград» был найден 20-сантиметровая пятнистая змея (позже выяснилось, что это был уж обыкновенный). Через несколько дней в кармане калининградца, возвращавшегося из Польши, был найден детёныш королевского питона длиной 11 сантиметров.