Зеленогорск, Санкт-Петербург, 17 февраля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Столкновение электропоезда «Ласточка» и автобуса произошло утром 17 февраля на железнодорожном переезде под Петербургом. К счастью, ЧП обошлось без жертв.

Anakin Электропоезд «Ласточка»

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в 11:26 на охраняемом железнодорожном переезде 56 км на перегоне Зеленогорск-Рощино столкнулись рейсовый автобус и поезд «Ласточка» №7503.

«Водитель автомобиля выехал перед приближающимся поездом на железнодорожный переезд, оборудованный шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — рассказали в пресс-службе ОЖД.

Как отмечается, в результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время движение поездов на данном участке происходит в нормальном режиме.

Напомним, это уже второе ДТП с автобусом в петербургском регионе утром 17 февраля. Как сообщалось, около 10 утра на дороге Петербург-Псков автобус со школьниками и сопровождающим их взрослым съехал в кювет. Никто из пассажиров не пострадал, отметили в ГИБДД. Причина ДТП выясняется.

Добавим, в январе 2018 года в зоне деятельности ОЖД в результате нарушения правил перехода через железнодорожные пути получили травмы 18 человек, 15 из них погибли.