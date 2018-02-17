Луга , Ленинградская область, 17 февраля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Школьный автобус, в котором находились 27 детей, съехал в кювет на автотрассе Санкт-Петербург — Псков (Р-23, Киевское шоссе) утром 17 февраля в Лужском районе Ленинградской области.

lya Plekhanov Школьный автобус

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, дорожное происшествие случилось около 10 часов утра.

В автобусе Golden Dragon находились 27 детей, один сопровождающий взрослый и водитель.

«В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал. Проводится проверка», — отметили в дорожной полиции региона. Причины инцидента выясняются.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, ДТП произошло в 10:27 на 116 километре Киевского шоссе. На месте происшествия работала дежурная смена 137-й пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленобласти — три человека и одна единица техники.