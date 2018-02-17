Санкт-Петербург, 17 февраля, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Электросетевая компания «Ленэнерго» считает, что технологическое нарушение, возникшее в электросети Петербурга днем 16 февраля, не могло привести к последствиям в виде неработоспособности социальной сети «ВКонтакте». Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в пресс-службе «Ленэнерго».

ВКонтакте недоступен

Там подтвердили, что 16 февраля в 15:44 произошло технологическое нарушение на подстанции, принадлежащей компании «ОЭК», в результате которого была зафиксирована кратковременная просадка напряжения в электросети.

«Потребители «Ленэнерго» были автоматически переведены на резервную схему электроснабжения. Локальное секундое падение напряжения способны компенсировать системы бесперебойного питания», — подчеркивают в «Ленэнерго».

Напомним, 16 февраля пользователи соцсети «ВКонтакте» столкнулись с массовым сбоем в работе сайта и недоступностью ряда его сервисов. Спустя некоторое время работа социальной сети постепенно была восстановлена.

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Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов ранее заявил, что из-за отключения электроэнергии произошло включение системы резервного энергоснабжения дата-центра Xelent, где установлено оборудование «ВКонтакте».

«В момент переключения нагрузки на резервную систему питания произошло кратковременное прерывание синусоиды, которое длилось 24 мс. В результате этого сбоя перезагрузилось сетевое оборудование некоторых телеком-операторов и наше сетевое оборудование», — объяснял Рогозов.