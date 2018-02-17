Мехико, 17 февраля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В Мексике после мощного землетрясения магнитудой 7,2, были зафиксированы около 200 афтершоков. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает Национальный сейсмологический центр Мексики.

Angelo_Giordano Землетрясение

Сообщается, что к 21:30 по местному времени 16 февраля (6:30 17 февраля по московскому времени) зафиксировано 194 афтершока, крупнейший — магнитудой 5,9.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на юге Мексики и в центральных регионах страны произошло землетрясение магнитудой 7,5. Из-за мощных подземных толчков в Мехико люди покинули здания.

В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр землетрясения находился в 2 км к юго-востоку от города Пинотепа-Насиональ в штате Оахака, очаг залегал на глубине 43 км.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.